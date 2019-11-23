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الأعلى للجامعات: الكليات الحكومية أصبحت تقتدي بالطب العسكري (فيديو)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:25 م
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الدكتور محمد لطيف
الدكتور محمد لطيف
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن هناك تعاون بين كلية طب القوات المسلحة والأعلى للجامعات، فالكلية جزء من لجنة القطاع الطبي، ومدير كلية الطب العسكرية عضو أساسي من الأعضاء.

وأشار "لطيف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "درع الوطن" عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن إنشاء كلية الطب العسكري أنشأت بالتعاون مع كليات الطب الحكومية، وخاصة جامعتي عين شمس والقاهرة، حيث أن جزء من أعضاء لجنة التدريس بكلية الطب العسكري هم أساتذة بالكليات الحكومية.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن كلية الطب العسكري أعطت مثال جيد لكليات الطب، والجميع يتعاون لتحسين المستوى، منوهًا بأن بعض الكليات الحكومية بدأت تقتدي بكلية الطب العسكري.
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توك شو الدكتور محمد لطيف اخبار مصر

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