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عصير مسمم ينهي حياة شاب.. ووالده يطالب بالقصاص (فيديو)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:24 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الحاج محمد عبد الرؤوف العجمي، والد أحد الشباب المتوفين، إن نجله ذهب إلى خطبة صديقه، وعاد منها مريضًا، متابعًا: "سألته مالك أو شربت حاجة قالي مشربتش أي حاجة غير عصير".

وأضاف "العجمي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مصر بلدنا"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، أن حالة نجله ساءت للغاية، وفوجئ بزملائه يتحدثون معه، وأخبروه أن ابنه تناول عصير مسمم، مستكملًا: "قالولي نوع العصير كان مسمم وعليه سبرتو أحمر وعليه ستروكس وترامدول، واجري بابنك الحقه".

وأشار إلى أن حالة ولده كانت تسوء، مؤكدًا أن ابنه لم يكن مدخنًا، ولا يتعاطى أي شيء، متابعًا أن ابنه دخل في غيبوبة، وقاموا بعمل غسيل معدة له، وظل يعاني في المستشفى لمدة 5 أيام حتى توفى، لافتًا إلى أن خال العروسة هو من وضع له هذه المواد، مطالبًا بالقصاص.
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عصير مسمم توك شو اخبار مصر

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