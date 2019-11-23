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الفخراني يفتتح معرض شخصياته في أولى ليالي الموسم الشتوي لـ"الملك لير"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:18 م
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يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
الفجر الفني
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في أول عروض الموسم الشتوي لمسرحية "الملك لير"، بالقاهرة وعقب عودتها من السعودية بعد مشاركتها بنجاح كبير في موسم الرياض الفني والثقافي.

افتتح النجم الكبير يحيى الفخراني، أمس الجمعة معرض الفن التشكيلي الذي نظمته "كايرو شو"، بمسرحها بالتجمع الخامس حيث تعرض"الملك لير"، وهو المعرض الذي قدم فيه عدد من الفنانين الشبان لوحات تجسد أشهر الشخصيات التي قدمها يحيى الفخراني والتي شاركوا بها ضمن المسابقة التي نظمتها وزارة الشباب تحت عنوان "إرسم يحيى الفخراني".

المعرض بدأ السابعة مساء وافتتحه الفخراني في حضور الإعلامي والصحفي محمد هاني، الشريك المؤسس لكايرو شو، وقيادات الوزارة والفنانين الشبان أصحاب اللوحات والتماثيل، حيث أبدى الفنان يحيى الفخراني إعجابا كبيرا بلوحاتهم وأدار معهم حوارًا وديًا مشجعا وقد أهدوه جميعا أعمالهم تقديرا له وتعبيرا عن محبتهم.

وشهد أول عروض الموسم الشتوي للمسرحية إقبالًا جماهيريا كبيرًا حيث ستتواصل العروض بمسرح كايرو شو بالتجمع الخامس طوال شهر ديسمبر وعلى مدار الموسم الشتوي .

يذكر أن مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحي الفخراني البطولة  نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور ومجدي كامل واحمد عزمي  وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت ، ومن اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى.

الفخراني يفتتح معرض شخصياته في أولى ليالي الموسم الشتوي لـ"الملك لير"
الفخراني يفتتح معرض شخصياته في أولى ليالي الموسم الشتوي لـ"الملك لير"
الفخراني يفتتح معرض شخصياته في أولى ليالي الموسم الشتوي لـ"الملك لير"
الفخراني يفتتح معرض شخصياته في أولى ليالي الموسم الشتوي لـ"الملك لير"
الفخراني يفتتح معرض شخصياته في أولى ليالي الموسم الشتوي لـ"الملك لير"
الفخراني يفتتح معرض شخصياته في أولى ليالي الموسم الشتوي لـ"الملك لير"
الفخراني يفتتح معرض شخصياته في أولى ليالي الموسم الشتوي لـ"الملك لير"
الفخراني يفتتح معرض شخصياته في أولى ليالي الموسم الشتوي لـ"الملك لير"
الفخراني يفتتح معرض شخصياته في أولى ليالي الموسم الشتوي لـ"الملك لير"
الفخراني يفتتح معرض شخصياته في أولى ليالي الموسم الشتوي لـ"الملك لير"
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