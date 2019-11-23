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سميرة سعيد تروج لبرنامج "ذا فويس" بفوتوسيشن جديد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:23 م
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سميرة سعيد
سميرة سعيد
رشا عادل
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تستعد الفنانة سميرة سعيد، لعرض الحلقة الجديدة الليله من برنامج "ذا فويس"، الذي يذاع على شاشة "ام بي سي مصر".

نشرت سميرة سعيد، مجموعة من الصور الجديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت سميرة، خلال جلسة التصوير مرتديه "قميص باللون الأبيض وبليزر وبنطلون وكرافته باللون الأسود، وكان شعرها مرفوع واعتمدت في إطلالتها على مكياج جرئ واكسسوارات ناعمة، وعلقت على الصور قائلة:"الليله".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور سميرة سعيد، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"تسلملي على الطول والجمال انت بتكبري وبتحلوي اكثر يا سميره ربنا يديك العمر الطويل ويخليك لنا يا حبيبه قلبي انت المغرب القبيله" وأضاف آخر "مدرسة الغناء"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله عليكي قمر".

ويذكر أن سميرة سعيد، تشارك في برنامج "ذا فويس"، كعضو لجنة تحكيم مع الفنان حماقي واحلام وراغب علامة.
سميرة سعيد تروج لبرنامج "ذا فويس" بفوتوسيشن جديد
سميرة سعيد تروج لبرنامج "ذا فويس" بفوتوسيشن جديد
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