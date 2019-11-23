يلا city شوت كورة أونلاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي kora online بث مباشر مباراة تشيلسي كورة لايف HD

يصطدم فريق تشيلسى، مساء اليوم السبت، بنظيره مانشستر سيتى، حامل آخر نسختين من الدورى الإنجليزى، في مباراة الصراع على وصافة جدول الترتيب.

موعد مباراة مانشستر ستيى ضد تشيلسى

ويستضيف مانشستر سيتى نظيره تشيلسى، مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن مواجهة مانشستر سيتى ضد تشيلسى، ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدورى الإنجليزى، في اللقاء الأول للفريقين بعد فترة التوقف الدولى التي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتى ضد تشيلسى

وتنقل مباراة مانشستر سيتى ضد تشيلسى، على قناة "bein sport hd 2" و "bein sport 4k" بتعليق رؤف خليف.

موقف الفريقين فى جدول الترتيب

جدير بالذكر أن مانشستر سيتى يدخل لقاء اليوم برصيد 25 نقطة، في المركز الرابع، بعد الفوز في 8 مباريات، والتعادل فى مباراة وتلقى 3 هزائم.

على الجهة الأخرى، يتقدم تشيلسى على نظيره مان سيتى، بفارق نقطة في المركز الثالث، بعد تحقيق الفوز في 8 مباريات، والتعادل في مباراتين والهزيمة في مثليهما.