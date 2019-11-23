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فوز مركز شباب كوم حمادة وكفربولين واسكندرية للبترول بدوري القسم الثالث

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:22 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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أقيمت سبعة مباريات ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث حيث فاز فريق مركز شباب كوم حمادة علي بدر بهدف مقابل لاشئ.

وتلقي فريق العامرية هزيمة قاسية من كفربولين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتهت مباراة غزل كفرالداور وأيتاي البارود بالتعادل الأيجابي 2/2 .

كما تعادل ورشيد مع الترام 1/1 كمت تعادل حوش عيسي مع القباري 2/2 .

ونجح فريق بترول اسكندرية في الفوز علي المعمورة بثلاثة اهداف مقابل هدفين وإنتهت مباراة العبور مع نادي كوم حمادة بالتعادل الأيجابي 3/3

وتم تأجيل مباراة مياه البحيرة وسبورتنج لمشاركة الأخير ضمن منافسات بطولةكأس مصر

نتائج الجولة الثامنة

غزل كفرالداور2-ايتاي 2
رشيد1-الترام1
كفربولين 3-العامرية 1
حوش عيسي 2- القباري 2
المعموره 2-اسكندرية للبترول 3
مركز شباب كوم حمادة 1-بدر 0
العبور 3-نادي كوم حمادة 3

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1-بدر 15نقطة
2-الترام 12نقطة
3-سبورتنج12نقطة
4-ش. كوم حمادة12نقطة
5-اسكندرية للبترول 10نقاط
6-كفربولين 10نقاط
7-رشيد 9نقاط
8-ايتاي 8نقاط
9-حوش عيسي8نقاط
10-مياه البحيرة7نقاط
11-العبور7نقاط
12-المعمورة7نقاط
13-غزل كفرالداور6نقاط
14-نادي كوم حمادة 5نقاط
15-نهضة العامرية 5نقاط
16-القباري 5نقاط
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