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يلا KORA مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة تشيلسي اليوم NOW

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:17 م
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بوابة الفجر
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تابع بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، كورة ستار اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالبريميرليج، KORA STAR مباراة قمة بالدوري الإنجليزي.

يلاشووت بلس، حيث يدخل مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، المباراة طامحا في تحقيق الفوز، من أجل البقاء في دايرة المنافسة على لقب البريميرليج، YALLA SHOOT PLUS، مانشستر سيتي يستضيف تشيلسي بالبريميرليج.

كورة جول على الجانب الآخر يدخل تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني، من أجل مواصلة نتائجه المميزة والاقتراب من مقدمة الجدول، KORA GOAL تشيلسي ضيفا على مانشستر سيتي بقمة البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالبريميرليج
وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالبريميرليج
وتُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، أونلاين ONLINE عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.

كورة لايف ويسعى جوارديولا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز، والبقاء في المركز الثاني أملًا في تعثر ليفربول متصدر الترتيب، KORA LIVEمانشستر سيتي يبحث عن الفوز أمام تشيلسي بالدوري.
دوري بلس، حيث تلقى مانشستر سيتي هزيمة قاسية ضد غريمة ليفربول، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالجولة السابقة، DAWRI PLUS، ليوسع الفارق ويظل في المركز الثاني.

ويمكنكم متابعة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ضمن الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط الأسطورة بدون تقطيع في بث حي ومباشر وبدون إعلانات alostora.
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