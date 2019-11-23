كورة live بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت حصري KORA STAR مباراة مانشستر سيتي بث مباشر الاسطورة LIVE

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره تشيلسي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم السبت ، علي " استاد الإتحاد"، ضمن إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الأنجليزي 2020\2019.









تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 27 نقطة.





أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح المان سيتي في التغلب علي نظيرة البلوز بنتيجة 4-3 عن طريق ركلات الترجيح ، وذلك في يوم 31 من شهر اغسطس في هذا العام الجاري ، ضمن أطار منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجيلزية.



