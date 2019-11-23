Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة live بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت حصري KORA STAR مباراة مانشستر سيتي بث مباشر الاسطورة LIVE

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره  تشيلسي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم السبت ، علي " استاد الإتحاد"، ضمن إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الأنجليزي 2020\2019.


تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في تمام الساعة التاسعة  مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة في المركز الرابع برصيد  25 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث  برصيد 27 نقطة.
 

 أخر مباراة جمعت بين  الفريقين نجح المان سيتي في التغلب علي نظيرة البلوز بنتيجة 4-3  عن طريق ركلات الترجيح ، وذلك في يوم 31 من شهر اغسطس  في  هذا العام الجاري ، ضمن أطار منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجيلزية.

Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ ساعة و 10 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

منذ حوالي 3 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ 34 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 3 ساعات

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

منذ نصف ساعة

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

منذ ساعة

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

03:58 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

04:23 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

11:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status