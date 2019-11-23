التحقيق مع ١٥١ من العاملين ومسئولي الدفاتر بعدد من الوحدات الصحية بالدقهلية

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على احالة 151 من العاملين ومسئولي الحضور والانصراف بعدد من الوحدات الصحية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي ونتيجة التقصير والتقاعس.



وكلف محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بإتخاذ اللازم حيال التحقيق مع حالات الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي وعددهم 148 موظف.



وكلف شاروبيم باتخاذ اللازم تجاه إجراء التحقيق مع مسئولي الدفاتر بوحدة طب الأسرة بالديسة التابعة للادارة الصحية ببني عبيد لعدم الشطب على حالات الغياب،وبالكفر الجديد التابع للادارة الصحية بميت سلسيل،ومكتب صحة المنزلة لوجود سجل التحركات غير مختوم ولا يوجد به ترقيم.



كما كلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة ميت غمر باتخاذ اللازم حيال وجود اشغالات وباعة جائلين وتكاتك أمام مدخل المستشفى الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة دخول سيارات الإسعاف والمرضى إلى المستشفى.



تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من الوحدات الصحية خلال أسبوع شملت مراكز بلقاس، شربين، أجا، ميت غمر، طلخا، المنزلة، منية النصر، بني عبيد، دكرنس، الجمالية، ميت سلسيل، السنبلاوين، تمي الأمديد، المنصورة، نبروه.