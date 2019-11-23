«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش MaN city vs chelsea

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فشل مانشستر سيتي في تقليص فارق النقاط بينه وبين ليفربول المتصدر وتلقى منه هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد وذلك ضمن الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.





جعلت هذه الهزيمة فارق بين مانشستر سيتي وليفربول يصل إلى 9 نقاط ويصب ذلك في مصلحة ليفربول وهو ما يُصعِّب كثيرًا من مَهمة جوسيب جوارديولا من أجل الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.





وعلى نفس الجانب، يستعد السيتيزنز لمواجهة من العيار الثقيل مع تشيلسي بعد العودة من التوقف الدولي في المباراة التي ستقام على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.





وعلى صعيد آخر، يعيش تشيلسي واحدة من أفضل مراحله وقد تكون الأفضل له منذ سنوات، حيث فاز في 6 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الثاني مناصفة مع ليستر سيتي برصيد 26 نقطة ويبدو أن المدرب فرانك لامبارد قد وجد تشكيلته الأفضل هذا الموسم.





ويعتمد البلوز أيضًا على شباب الأكاديمية بسبب قرار منعهم من إجراء الانتقالات لفترتين ولكن على الرغم من ذلك لم يشعر جمهور تشيلسي بأي تدهور في المستوى، بل على النقيض بدا لاعبو الأكاديمية كما لو أنهم نجومًا وأضافوا تدعيمًا كبيرًا لقائمة الفريق اللندني.





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