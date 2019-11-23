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مورينيو يدخل تاريخ الدوري الانجليزي من أوسع أبوابه

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:53 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 نجح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الاول بنادي توتنهام هوتسبيرز الانجليزي أرقام مميزة وذلك بعد الفوز الذي حققه السبيرز على حساب فريق نادي وست هام في المباراة الأولى له للسبيشيا وان على رأس القيادة الفنية للفريق .

ونجح مورينيو اليوم السبت في تحقيق رقم فريد من نوعه وذلك بعد أن حقق الفوز في مباراته الأولى له في البريميرليج مع ثلاثة فرق مختلفة وهم تشيلسي ومانشستر يونايتد وأخيراً فريق نادي توتنهام حسبما أكدت شبكة " سكواكا " للإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " .

 وفي نفس السياق أكدت شبكة " أوبتا " للإحصائيات أن مورينيو نجح في تحقيق نفس عدد النقاط التي حققها المدير الفني السابق لتوتنهام الارجنتيني ماوريسيو بوكتينيو خلال 12 مباراة خاضها في البريميرليج خارج ملعب وايت هارت لين الذي جمع ثلاثة نقاط فقط في 12 مباراة له خارج أرضه .

وكان الأرجنتيني قد خسر 12 تسعة مباريات وتعادل في ثلاثة لقاءات ولم ينجح في أن يحقق أي فوز الأمر الذي جعل مورينيو يحقق رقم مميز في المباراة الأولى له ما يعني أن سبيشيال وان قادر على تحقيق نقاط عديدة للفريق خلال الاستحقاقات القليلة المقبلة وينتشلهم من المراكز المتأخرة التي يقبع الفريق فيها .

وينتظر مورينيو مباريات صعبة للغاية في الفترة القادمة على المستوى المحلي في الدوري الانجليزي والمستوى القاري في التشامبيونزليج.
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الكلمات المفتاحية

نادي توتنهام هوتسبير نادي توتنهام الانجليزي مورينيو

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