«شووت NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش beIN SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش السيتي YOUTUBE

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يستضيف ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر فرقي مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .





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ويسعى المدير الفني للسيتي "بيب جوارديولا" لتعويض خسارة الجولة الماضية أمام ليفربول بملعب أنفيلد، بينما يسعى نادي تشيلسي بقيادة مدربه "فرانك لامبارد" لمواصلة الإنتصارات والآداء الجيد للفريق في الفترة الحالية.





التشكيل المتوقع لفريقي مانشستر سيتي وتشيلسي

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ومن المتوقع أن يدخل كلاً من "بيب جوارديولا" المدير الفني لمانشستر سيتي وفرانك لامبارد المدير الفني لمانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:





مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كايل ووكر – نيكولاس أوتاميندي – جون ستونز – بنيامين ميندي

خط الوسط: رودري – كيفين دي بروين – إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رياض محرز – سيرجيو أجويرو – رحيم ستيرلنج.





تشيلسي

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا – فيكايو توموري – كورت زوما – إيمرسون بالميري

خط الوسط: جورجينيو – كانتي – ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: ماسون مونت – تامي أبراهام – ويليان.





موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة له

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تنطلق المباراة يوم السبت 23 نوفمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 .





ترتيب فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي

يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، بينما يحتل نادي تشيلسي المركز الثاني برصيد 26 نقطة بالتساوي مع نادي ليستر سيتي.



