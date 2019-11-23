فيديو.. كريسال بالاس يسجل التعادل أمام ليفربول

تعادل ويلفريد زاها لفريق كريستال بالاس أمام ليفربول في الدقيقة 82 من عمر المباراة المقام بينهما حالياً في إطار الجولة الثالثة عشر من مبارايات الدوري المصري الممتاز، وكان

السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الأول في شباك فريق كريستال بالاس، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء