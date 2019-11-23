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فيديو.. كريسال بالاس يسجل التعادل أمام ليفربول

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:47 م
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بوابة الفجر
محمد مرعي
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تعادل ويلفريد زاها لفريق كريستال بالاس  أمام ليفربول في الدقيقة 82 من عمر المباراة المقام بينهما حالياً في إطار الجولة الثالثة عشر من مبارايات الدوري المصري الممتاز، وكان   السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الأول في شباك فريق كريستال بالاس، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء 

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

كريستال بالاس ضد ليفربول الدوري الانجليزي الجولة الثالثة عشر

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