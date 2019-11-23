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الجيش اليمني يعلن تحرير موقعاً للحوثيين بجبهة المخدرة شرق صنعاء

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:46 م
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الجيش اليمني
الجيش اليمني
الفجر السعودي
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أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء اليوم السبت، أنها حررت أحد المواقع من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني تمكن بعد هجوم خاطف من تحرير موقع "المقطع" في جبهة المخدرة، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات الانقلابية.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله: إن "الهجوم أسفر أيضاً عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في الموقع المذكور، وهرب من تبقى منهم تحت ضربات أبطال الجيش".

كما أشار المركز الإعلامي إلى أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عربة "بي ام بي".

إلى ذلك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة شمال محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات جوية تحركات ميليشيات الحوثي وتجمعاتها بمنطقة حرض ووادي بن عبدالله خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد على أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، إضافة لتدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للميليشيات.

القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.

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صنعاء جبهة اليمني اليمن الحوثيين الجيش اليمني الجيش

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