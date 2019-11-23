أسرار عودة جابر القرموطي بمشروع عن التراث الموسيقي (فيديو)

علق الإعلامي جابر القرموطي، على عودته للإعلام مرة أخرى بمشروع عن التراث الموسيقي، قائلًا: "أنا بغير جلدي الفترة الحالية من خلال العودة بمشروع فني، وهذا الأمر ممتع" لافتَا إلى أنه يلعب عود منذ 18 عامًا، ولكنه عندما جاء إلى القاهرة وعمل في الصحافة والإعلام، ابتعد عن العزف على العود نهائيًا.



وتابع "القرموطي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن برنامج "مانشيت" عندما توقف عاد مرة أخرى للعود، معقبًا: "كان عندي النزعة الفنية من زمان بس مكنش في وقت، ما فيش حاجة اسمها أنتظر او أجلس في البيت، لو كل واحد أكتشف اللي جواها، هيلاقي حاجات موجودة بس متعانة" .



وأشار إلى أن شقيقه الكبير هو أول شخص علمه معنى الموسيقى، معقبًا: "أخويا كان عضو نقابة المهن الموسيقية، لكنه لم يشتهر، لأنه كان يغني قصائد ومنعزل، أخويا ليه شغل وربنا يقدرني وأظهره للناس".

