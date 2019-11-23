أسوان تنفذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع السوق السياحي

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سلسلة الحملات المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق المدينة ولاسيما بالأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والذى أعطى توجيهاته لكافة رؤساء المدن والمراكز بالإستمرار على نفس النهج في إزالة الإشغالات والتعديات أولًا بأول لتحقيق السيطرة المطلوبة على الأسواق، وإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى بما يساهم بدوره في إضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.





وأوضح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع السوق السياحى التابع لنطاق حي غرب.



وأثمرت جهود الحملة عن رفع 225 حالة إشغال بدون محضر، مع تحرير 9 محاضر إشغال طريق، علاوة على ضبط 128 من المضبوطات المختلفة.



ولفت بأن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية من شرطة ومباحث المرافق بقيادة المقدم محمد الرفاعى رئيس مباحث المرافق، وأيضًا المقدم عاطف عبد الله رئيس قسم شرطة المرافق، والمقدم محمد شرباش، بجانب مسئولى حى غرب والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة.