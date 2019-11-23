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توعية طالبات المنيا للتصدى لظاهرة العنف ضد المرأة (صور)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:49 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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ظمت جمعية للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المجتمعية، عدة فعاليات لتوعية طالبات المنيا بالمرحلتين الثانوية والجامعية، للتصدى لظاهرة العنف ضد المرأة وتبني القضايا المجتمعية الداعمة للمراة المعنفة.

وقالت مارية نعيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الفعاليات تأتي ضمن مشروع بعنوان "نحو مجتمعات داعمة لقضايا النساء والفتيات في مصر"، والذي يتم تنفيذه بأحياء مدينة المنيا بهدف التصدى لمظاهر العنف الموجه للمرأة مع تحليل كافة القضايا الخاصة بالمرأة، ثم يتم البدء في التواجد وسط المواطنين للتدخل والتصدي لظاهرة العنف والمشكلات التي حددتها الدراسة.

وأضافت أن الفعاليات شملت لقاء بمدرسة المنيا الثانوية الفندقية بنات عن مظاهر العنف الموجه للفتيات من خلال مناقشات الطالبات والتعرف علي كيفية التصدي لتلك الظاهرة ووسائل التعامل مع العنف وذلك بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم وقد حاضر فى اللقاء الدكتورة نجاح التلاوى المقرر السابق للمجلس القومى للمراة.

كما تم تنفيذ حملة توعية مكبرة تحت عنوان " لا للعنف ضد المرأة " تضمت نشاط مسرح تفاعلي وندوة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا حضرها اكثر من 300 طالب وطالبة وتضمن العرض تفاعل كبير ومناقشات من الطالبات.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة السابقة تم تشكيل لجان مجتمعية منتخبة من كل فئات المحافظة والأعمار السنية المختلفة برئاسة الشيخ محمود جمعة باوقاف المنيا، لبدء التواجد داخل أحياء المدينة ودراسة مظاهر العنف المختلفة ضد المرأة وتحليلها كما تم عمل دراسة مجتمعية عن اهم مظاهر العنف الموجه للمرأة والفتيات حيث يستهدف المشروع أكثر من 500 سيدة باحياء مدينة المنيا بهدف القضاء علي ظاهرة العنف الموجه لهم
توعية طالبات المنيا للتصدى لظاهرة العنف ضد المرأة (صور)
توعية طالبات المنيا للتصدى لظاهرة العنف ضد المرأة (صور)
توعية طالبات المنيا للتصدى لظاهرة العنف ضد المرأة (صور)
توعية طالبات المنيا للتصدى لظاهرة العنف ضد المرأة (صور)
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مصر توعية الطالب تصدى اخبار

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