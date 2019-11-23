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توزيع 150 جهاز منزلي على الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية (صور)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:49 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، في احتفالية توزيع جهاز ١٥٠ عروسة من الفئات الأولي بالرعايا من قرى وعزب المحافظة، تشمل توزيع أجهزة كهربائية (ثلاجة - بوتاجاز - غسالة - سخان) وبعض المفروشات. والتي تقام للسنة العاشرة على التوالي، تحت رعاية محافظة الإسكندرية، وينظمها المجتمع المدني من أسرة المنطقة الروتارية ٢٤٥١_ مصر لجنة تمكين المرأة، بمشاركة الأندية الروتارية وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وفي كلمته أكد محافظ الإسكندرية علي أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية لأهالينا بالقرى والعزب وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم. ووجه الشكر إلى المؤسسة الروتارية، مشيدا بدور جميع مؤسسات المجتمع المدني لمشاركتها ودعمها المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين. لافتا إلى أن عملنا معا يؤكد على تماسك مجتمعنا.

هذا وأعرب قنصوه عن سعادته بمشاركته اليوم فرحة أهالينا، مقدما التهنئة لكل أم، ومتمنيا للعرائس تكوين أسرة مصرية قوية تشارك في بناء وطننا.

جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام بالمحافظة، والدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والأستاذة أميمة الشيخ، رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية مصر، واستاذ أمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، والدكتور أحمد الملاح معاون محافظ الإسكندرية، والجهات المعنية.
توزيع 150 جهاز منزلي على الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية (صور)
توزيع 150 جهاز منزلي على الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية (صور)
توزيع 150 جهاز منزلي على الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية (صور)
توزيع 150 جهاز منزلي على الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية (صور)
توزيع 150 جهاز منزلي على الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية (صور)
توزيع 150 جهاز منزلي على الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية (صور)
توزيع 150 جهاز منزلي على الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية (صور)
توزيع 150 جهاز منزلي على الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية (صور)
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