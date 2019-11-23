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استقرار اسعار الدولار اليوم السبت 23-11-2019

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:42 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم السبت 23-11-2019، استقرار في جميع البنوك المصريه، في الوقت الذي تنظم فيه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مؤتمر لتشجيه المستثمرون الأجانب على ضخ استثمارات جديدة بالقارة الافريقية..

 

اسعار الدولار اليوم السبت 22-11- 2019 في جميع البنوك

 

وسجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-11-2019 في بنك الأهلى الكويتي، و بنك البركة  نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك ابو ظبي الأسلامي 16.07 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع،  وسجل  سعر الدولار في بنوك كريد اجريكول وبنك قناة السويس  والعربي الافريقي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى وعودة  ومصر ايران وبنك مصر وبنك الأهلى سجل 16.05 جنيه للشراء  و16.15 للبيع.



سعار الدولار تخسر 2 قرشا في  الأسبوع الماضي :

 

وأظهر البنك المركزي، أن أسعار الدولار خسرت نحو 2 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الماضي ؛ ليصل بنهاية  تعاملات الاسبوع الماضي مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل بداية الأسبوع مستويات 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.


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