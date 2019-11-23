Advertisements
Advertisements
Advertisements

انطلاق الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية غدا الأحد.. برعاية ولي العهد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:36 م
Advertisements
ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد محمد بن سلمان
الفجر السعودي
Advertisements

تدشن فعاليات الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية، يوم غد الأحد، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعنوان "أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية"، الذي تنظمه القوات البحرية السعودية خلال الفترة 24 - 26 نوفمبر الجاري في الرياض، بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية على المستوى الوطني والدولي.

وقال العميد البحري الركن فيصل بن محمد الغميسي، رئيس لجنة الملتقى السعودي، إن الملتقى يعقد تحت شعار "أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية"، لاسيما مضائق "هرمز، باب المندب، والسويس"، والتي تعد ممرات حيوية في طريق الصادرات والواردات العالمية، وتتعرض لتهديدات ينعكس أثرها على الاقتصاد العالمي.

وأفاد العميد البحري الغميسي، بأن الملتقى سيناقش الدور الذي تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي للإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بما يتفق مع تحقيق رؤية وزارة الدفاع كمؤسسة حديثة تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي؛ حيث يرتكز الملتقى على 5 محاور رئيسية يقدمها خبراء من ذوي الاختصاص والخبرة عبر ورش عمل، مثل :استعراض الممرات البحرية الإستراتيجية، والتهديدات الإقليمية، والأمن البحري، والممرات في نظر القانون الدولي، ومكافحة الجريمة في البيئة البحرية من خلال التعاون الدولي.

ويسعى الملتقى السعودي الدولي إلى تعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية وبحريات الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تأمين حرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الإستراتيجية والأماكن الحرجة، وتعزيز الأمن البحري في الممرات البحرية الإستراتيجية وحماية خطوط المواصلات، إلى جانب تقديم المفاهيم والأنظمة الحديثة في حماية الممرات البحرية الإستراتيجية، ومناقشة تطبيقات القانون الدولي ودوره في الممرات البحرية الإستراتيجية، والعمل على توحيد الجهود لمجابهة الأعمال، التي تهدد الأمن البحري في المنطقة، ورفع الوعي بالبيئة البحرية.

ويصاحب الملتقى البحري السعودي الدولي معرضٌ لأبرز الشركات العالمية؛ لتقديم أحدث المنظومات والتقنيات والمعدات في البيئة البحرية؛ حيث يشكل الملتقى فرصة لصناع القرار في البيئة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً، بجانب الشركات المتخصصة، لمناقشة التحديات وفرص تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولي العهد الملتقى السعودي الملتقى السعودي البحرية

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل البلدوزر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ حوالي 5 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ 9 دقائق

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ 34 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ حوالي 3 ساعات

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ ساعتين و 32 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التواتي": هناك ازدواجية داخل مجلس الأمن في تأمين الملاحة عبر باب المندب (فيديو)

باحث: قطر دعمت الحوثيين لاستهداف الناقلات السعودية والإماراتية (فيديو)

عاجل.. القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية قرب السلوم

السعودية تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

"قرقاش": أبوظبي حريصة على صيانة السلم وحماية الملاحة

القوات البحرية تنظم الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية بالرياض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

03:58 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

04:23 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status