مدبولي: منتدى إفريقيا فرصة سنوية لبلورة رؤية القارة في العديد من المجالات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منتدى إفريقيا يعد فرصة سنوية لبلورة رؤية إفريقيا في العديد من المجالات.



وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر إفريقيا 2019، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، أنه ضمن توصيات المنتدى؛ استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية لقارة إفريقيا.



وتابع: "نوصي بالعمل على دعم مشروعات المرأة وحصولها على نصيبها في سوق العمل"، مؤكدًا على ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من المشروعات للبنية التحتية في القارة الإفريقية.



وشدد على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار في الدول الإفريقية، وتطوير ثورة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والاستثمار البشري، والربط القاري وتحقيق التكامل الاقتصادي بين أبناء القارة السمراء.

