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شاهد.. أول ظهور لشقيقة المطربة اللبنانية إليسا (صورة)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:39 م
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إليسا
إليسا
سعد نبيل
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شاهد.. أول ظهور لشقيقة المطربة اللبنانية إليسا (صورة)
نشرت المطربة اللبنانية إليسا، صورة تجمعها بشقيقتها الأصغر، وذلك عبر موقع الصور العالمي "إنستجرام"، وكالعادة تفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور وعشاقها.

وعلقت المطربة على الصورة، " With my sister love u girl "، "مع أختي .. احبك يا فتاة"، لتنهال مئات التعليقات التي تعبر عن أجاب جمهروها ومحبيها.

نبذة عن المطربة

هي إليسا أو إليسار زكريا خوري من مواليد (27 أكتوبر 1972-)، مغنية لبنانية من ام سورية . اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب.

كان ألبوم إليسا الثالث، عيشالك (2002) إنجازاً كبيراً في مسيرتها الفنية الذي جلب لها شهرة كبيرة، وجعلها تحصل على جائزة الموريكس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية. وفي سنة 2004، أصدرت ألبومها الرابع أحلى دنيا، الذي فازت عنه بجائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغني في الشرق الأوسط.

في أواخر ديسمبر 2009، أصدرت إليسا ألبومها السابع بعنوان تصدق بمين، والذي باع 750 الف نسخة خلال أيام، وقد تجاوز إجمالي مبيعاته 6 مليون نسخة، مما جعلها الفنانة الأكثر مبيعًا للأسطوانات في تاريخ شركة روتانا، وقد تلقت عنه للمرة الثالثة على التوالي جائزة الموسيقى العالمية لتحقيقها أعلى مبيعات في الشرق الأوسط وستة جوائز أخرى.
شاهد.. أول ظهور لشقيقة المطربة اللبنانية إليسا (صورة)
شاهد.. أول ظهور لشقيقة المطربة اللبنانية إليسا (صورة)
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