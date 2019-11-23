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التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي.. مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر مجانًا beIN SPORT

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:35 م
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مانشستر سيتي ضد تشيلسي
مانشستر سيتي ضد تشيلسي
أحمد عصام
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق تشيلسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.
خط الدفاع : كانسيلو - فيرناندينيو - ستونز - ميندي.
خط الوسط : ديفيد سيلفا - رودري - رياض محرز - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج.
خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

ترتيب فريق مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي :-
ويحتل فريق تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

بينما يأتي التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي كالتالي :-
كيبا - ازبيلكوتا - ايمرسون - توموري - كورت زوما - كوفاسيتش - جورجينهو - كانتي - بوليسيتش - ويليان - تامي ابراهام.

وتعرض فريق مانشستر سيتي للهزيمة في المباراة الماضية من فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد، بينما فاز فريق تشيلسي على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز :-
ويحتل المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 11 هدف بعد 12 جولة من البريميرليج، بينما يحل تامي ابراهيم مهاجم تشيلسي في المرتبة الثانية من صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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