kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي بث مباشر اليوم السبت 23-11-2019

مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي بث مباشر ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي مشاهدة مباريات اليوم 23 من نوفمبر يلا كورة مباشر فى منافسات الجولة العاشرة من الدور الاول فى البطولة السعودية فى تغطية مباشرة لايف للمباراة من موقع الفجر مشاهدة مباراة اليوم مباشر فى تغطية مباشرة لايف.





مشاهدة مباراة الأهلي مع الفيصلي فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يستضيف ملعب الجوهرة المشعة اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة العاشرة من الدور الاول فى بطولة الدورى السعودى للمحترفين كورة مباشر مباريات اليوم مجانا حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة السعودية مشاهدة مباريات اليوم لايف من خلال موقع الفجر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للقاء.









بث مباشر مباراة الاهلى اليوم ضمن منافسات الدورى السعودي ويحتل الترتيب الثالث من البطولة بعدد 17 نقطة ونتابع البث المباشر عبر موقع كورة أون فى تحديث مستمر.





يدخل فريق ضمك المباراة وهو يحتل الترتيب الرابع ويمتلك 17 نقاط ونتابع البث المباشر عبر موقع الفجر الرياضي أون بدون تقطيع .





دوري المحترفين السعودي

مباراة الأهلي مع الفيصلي

الساعة 06:40 مساء بتوقيت مصر

الساعة 07:40 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 07:40 مساء بتوقيت الأردن

الساعة 07:40 مساء بتوقيت سوريا

الساعة 07:40 مساء بتوقيت فلسطين