Advertisements
Advertisements
Advertisements

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي فكرة رحيل نجم المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة على الرغم من وجود عدة أنباء تفيد برغبة الجماهير الأهلاوية في التخلص منه والحصول على لاعب آخر يكون أكثر إفادة .

وقال فايلر أنه يرفض بشكل قاطع فكرة رحيل الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء في الشتاء المقبل ويرغب في بقاءه لموسم آخر وأرجع السبب في ذلك أنه يرى في اللاعب نجم كبير ينقصه بعض المسائل البسيطة على مستوى إنهاء الهجمات وتحويلها إلى أهداف في شباك المنافسين .

وأبلغ السويسري سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي رأيه في موضوع رحيل أزارو وأكد أن اللاعب لا يمكن الأستغناء عنه وفي حالة أصرت الإدارة على التفريط في لاعب أجنبي لا مانع لديه من بيع الأنجولي جيرالدو دا سيلفا لإفساح المجال أمام ضم مهاجم أفريقي جديد خلال فترة الإنتقالات المقبلة .

وأنهى فايلر رسالته لسيد عبد الحفيظ أن ضغط المباريات على المستوى المحلي والمستوى الافريقي خلال الفترة القادمة يحتم عليه الوقوف على أكثر من لاعب في كل خط ووجود أزارو في الخط الامامي بجانب مروان محسن وصلاح محسن سيساعده على جلب العديد من البطولات للمارد الأحمر .

ويستعد النادي الأهلي لخوض غمار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى إستكمال بطولة الدوري بعد غياب أكثر من 40 يوم بسبب مشاركة الأوليمبي المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتي توج بها الفراعنة وضمنوا التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فايلر تحت 23 عاما الدوري المصري الأهلي ازارو

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل البلدوزر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ حوالي 3 ساعات

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

منذ ثلث ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ أقل من ساعتين

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ 5 دقائق

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

منذ ساعتين و 43 دقيقة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الخطيب يكلف رينيه فايلر بمهمة خاصة.. وثلاثي الأهلي في خطر

الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

عاجل.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

فرمان ناري.. فايلر يرفض رحيل نجمي الأهلي في يناير

أخبار الأهلي اليوم 31 أكتوبر: بدأ مهمة التخلص من نجم الفريق.. وقرار مفاجيء من فايلر.. والأهلي يفاجيء 4 لاعبين

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

03:58 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

04:23 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status