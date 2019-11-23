فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي فكرة رحيل نجم المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة على الرغم من وجود عدة أنباء تفيد برغبة الجماهير الأهلاوية في التخلص منه والحصول على لاعب آخر يكون أكثر إفادة .





وقال فايلر أنه يرفض بشكل قاطع فكرة رحيل الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء في الشتاء المقبل ويرغب في بقاءه لموسم آخر وأرجع السبب في ذلك أنه يرى في اللاعب نجم كبير ينقصه بعض المسائل البسيطة على مستوى إنهاء الهجمات وتحويلها إلى أهداف في شباك المنافسين .





وأبلغ السويسري سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي رأيه في موضوع رحيل أزارو وأكد أن اللاعب لا يمكن الأستغناء عنه وفي حالة أصرت الإدارة على التفريط في لاعب أجنبي لا مانع لديه من بيع الأنجولي جيرالدو دا سيلفا لإفساح المجال أمام ضم مهاجم أفريقي جديد خلال فترة الإنتقالات المقبلة .





وأنهى فايلر رسالته لسيد عبد الحفيظ أن ضغط المباريات على المستوى المحلي والمستوى الافريقي خلال الفترة القادمة يحتم عليه الوقوف على أكثر من لاعب في كل خط ووجود أزارو في الخط الامامي بجانب مروان محسن وصلاح محسن سيساعده على جلب العديد من البطولات للمارد الأحمر .





ويستعد النادي الأهلي لخوض غمار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى إستكمال بطولة الدوري بعد غياب أكثر من 40 يوم بسبب مشاركة الأوليمبي المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتي توج بها الفراعنة وضمنوا التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.