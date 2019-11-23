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yalla shoot| مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي بث مباشر اليوم السبت 23-11-2019

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:32 م
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مشاهدة مباراة الأهلي مع الفيصلي
مشاهدة مباراة الأهلي مع الفيصلي
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي بث مباشر ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي مشاهدة مباريات اليوم 23 من نوفمبر يلا كورة مباشر فى منافسات الجولة العاشرة من الدور الاول فى البطولة السعودية فى تغطية مباشرة لايف للمباراة من موقع الفجر مشاهدة مباراة اليوم مباشر فى تغطية مباشرة لايف.

مشاهدة مباراة الأهلي مع الفيصلي فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يستضيف ملعب الجوهرة المشعة اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة العاشرة من الدور الاول فى بطولة الدورى السعودى للمحترفين كورة مباشر مباريات اليوم مجانا حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة السعودية مشاهدة مباريات اليوم لايف من خلال موقع الفجر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للقاء.


بث مباشر مباراة  الاهلى اليوم ضمن منافسات الدورى السعودي ويحتل الترتيب الثالث من البطولة بعدد 17 نقطة ونتابع البث المباشر عبر موقع كورة أون فى تحديث مستمر.

يدخل فريق ضمك المباراة وهو يحتل الترتيب الرابع ويمتلك 17 نقاط ونتابع البث المباشر عبر موقع الفجر الرياضي أون بدون تقطيع .

دوري المحترفين السعودي
مباراة الأهلي مع الفيصلي
الساعة 06:40 مساء بتوقيت مصر
الساعة 07:40 مساء بتوقيت السعودية
الساعة 07:40 مساء بتوقيت الأردن
الساعة 07:40 مساء بتوقيت سوريا
الساعة 07:40 مساء بتوقيت فلسطين

 مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي بث مباشر اليوم السبت 23-11-2019 ، عبر موقع الفجر يلاشوت مباشر مباريات اليوم 23 من نوفمبر ضمن منافسات الدور الاول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يلاشوت Al Ahly vs Al Faisaly مشاهدة مباريات اليوم فى منافسات الاسبوع العاشر من البطولة، يلا شوت مباريات اليوم فى تحديث مستمر اون لاين.

 

مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي بث مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مع الفيصلي بث مباشر حيث يستضيف ستاد الجوهرة المشعة مباراة اليوم التى تجمع بين Al Ahly vs Al Faisaly يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم فى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تنطلق مباراة اليوم فى توقيت الساعة 06:40 مساء فى القاهرة وهو يوافق توقيت الساعة 07:40 مساء بتوقيت فى السعودية يلا شوت مباشر مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر.

يلا شوت مباريات اليوم مباشر
يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى الأهلي مع الفيصلي فى منافسات الاسبوع العاشر من الدورى السعودي للمحترفين.

يلا شوت فى نقل مباشر لايف من خلال موقع الفجر فى لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العربية.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
مباراة الأهلي مع الفيصلي
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