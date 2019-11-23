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آية عبد الله تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في مسلسل "اطئمني"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:26 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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كشفت الفنانة آية عبد الله، خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، أنها تحضر لمفاجأة كبير خلال الأيام الحالية، وستنال الفاجأة إعجاب جمهورها.

وصرحت آية عبد الله أنها تستعد للمشاركة في مسلسل جديد بعنوان "اطئمني"، ومن المقرر عرضه خلال فصل الشتاء الحاضر، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محمود حجازي، وجيهان خليل، وشيرين، وسامح الصريطي، ويسرا اللوزي، والمسلسل من إخراج أحمد يسري.

وأكدت آية عبد الله أن دورها في المسلسل سيكون مفاجأة كبيرة لجمهورها، وستقدم أغنية جديدة خلال أحداث المسلسل، ولكن لم تفصح عن تفاصيل هذه الأغنية.

يشار إلى أن الفنانة آية عبد الله شاركت مؤخرًا في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وحققت حفلتها نجاحًا كبيرًا، واحتفل جمهورها خلال الحفلة بعيد ميلادها، كما قدمت عدد من الأغاني الجديدة والقديمة خلال حفلتها في مهرجان الموسيقي العربية.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال ايه عبد الله، أغنية "مصر في القلب"، وهي أغنية الـ"تتر" الخاصة ببرنامج "مصر في القلب"، ويذاع البرنامج على شاشة قناة "المحور"، ويقدمه الدكتور "علاء أبو بكر".
آية عبد الله تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في مسلسل "اطئمني"
آية عبد الله تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في مسلسل "اطئمني"
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