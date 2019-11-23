Advertisements
Advertisements
Advertisements

السعودية: تعتمد لائحة تنفيذية جديدة لنظام المشتريات الحكومية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن اعتمدها  اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من  شهر ديسمبر القادم.

 

 وأوضحت الحكومة السعودية أن أحكام اللائحة الجديدة نافذةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.


اللائحة الجديدة تهدف لرفع  كفائة الانفاق الحكومي :

وتأتي اللائحة الجديدة بتفصيل العديد من المفاهيم والآليات، التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن، الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات، كما تضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة- التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام.

وتعد النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بعدة طرق من أبرزها استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، بالإضافة لأتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح ومرورًا بالترسية وانتهاءً بالتعاقد.

ويهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي تتضمن عددًا من الآليات ومنها تفضيل المنتج الوطني وإعطائه الأولوية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرصٍ وظيفيةٍ جديدة.

كما يعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.

ويسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبيةً وتنافسيةً، بالإضافة لاستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية، وتنمية المحتوى المحلي.

ويُعد النظام ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات ورؤية المملكة 2030 عن طريق رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا.

النظام الجديد يلبي احتياجات القطاع الخاص والحكومي :

يذكر أن النظام الجديد يُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن وفق ضوابط محددة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المملكة العربية السعودية السعودية الاقتصاد السعودي

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH YALLA

منذ ساعة و 15 دقيقة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول ONLINE

منذ أقل من ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ حوالي 4 ساعات

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعتين و 9 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل البلدوزر

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. عملاق أوروبي يخطط لخطف رونالدو من يوفنتوس

منذ 41 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ ساعتين و 22 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح NOW

منذ ساعة و 24 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ أقل من ساعتين

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"المالية": إلزام جهات الدولة بتفضيل المنتج المحلي في تعاقداتها لتشجيع الصناعة الوطنية

وزارة المالية: إتاحة بريدًا إلكترونيًا لتلقي استفسارات الجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات الحكومية

وزير الاقتصاد والتخطيط: مذكرة تفاهم لتوطين 50.000 فرصة وظيفية في المملكة

المالية السعودية تطرح مسودة لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة

"المالية السعودية": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يسهم في تحقيق التوازن المالي للمملكة

الشهراني: إقرار مجلس الوزراء لنظام المنافسات شاهد على التحول والتحديث

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:04 م

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH YALLA

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح NOW

04:55 م

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

03:58 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

04:23 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status