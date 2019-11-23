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بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:01 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
شيماء عطية - تصوير: عبير أحمد
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حرصت الفنانة رانيا يوسف، على التواجد على السجادة الحمراء قبل العرض العالمي الأول للفيلم الروماني "زافيرا"، المشارك في المسابقة الدولية، ضمن عروض اليوم الثالث في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.
وخطفت "رانيا" الأنظار إليها بإطلالتها، حيث ارتدت فستان أبيض رقيق.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
بفستان أبيض.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة
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