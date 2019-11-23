صفقة القرن.. مبابي يصدم باريس سان جيرمان بقرار ناري

لا يزال مسئولو نادي ريال مدريد الاسباني، عازمين على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي الوقت ذاته يتمسك النادي الباريسي ببقاء مبابي في ظل شكوك حول رحيل نيمار دا سليفا إلى برشلونة ويرى أنه مستقبل النادي .

وأكدت تقارير صحفية فرنسية، أن مبابي أبلغ مسئولو فريق العاصمة الفرنسية، أنه في حالة عدم الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فأنه سيرحل عن الفريق، ويمني اللاعب الفرنسي الشاب النفس بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وتابعت التقارير الفرنسية، أن الريال وضع مبلغ 300 مليون يورو للظفر بخدمات مبابي ، ويمكنه إضافة 100 مليون يورو لتصعيب الأمر على الأندية الأخرى.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي حديقة الأمراء حدد سعر الاعب حوالي360 مليون يورو على الأقل ، ولن يقرر النادي بيع وسيحافظ عليه بأي ثمن .