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فيديو.. تقنية الفار تلغي هدف التقدم لكريستال بالاس في شباك ليفربول

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:06 م
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الهدف الملغي
الهدف الملغي
محمد مرعي
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ألغى حكم مباراة ليفربول وكريستال بالاس هدفا فى الدقيقة 43 لصالح الأخير بداعي وجود خطأ بعد العودة لتقنية الفار ، في المباراة المقامة حالياً في اطار مبارايات الجوالة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزى برصيد 34 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتي وتشيلسي أقرب منافسيه، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.
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مواعيد الدوري الانجليزي ليفربول كريستال بالاس ضد ليفربول الفار الدوري الانجليزي

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