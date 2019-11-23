كلوب يحدد موقف صلاح من المشاركة في الأولمبياد

صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي عن مشاركة نجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح مع الفراعنة في بطولة أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها العام المقبل 2020 والتي تأهل لها الفراعنة بعد حصولهم على بطولة أفريقيا تحت 23 عام.





ومن المنتظر أن تنطلق المنافسات في الفترة من الثالث والعشرين من شهر يوليو إلى الثامن من شهر أغسطس المقبلين الأمر الذي من المٌنتظر أن يضر بمشاركة هداف البريميرليج في الموسمين الماضيين عن إنطلاقة الموسم الجديد حال مشاركته في البطولة .





وفي تصريحات نقلها موقع الفريق الرسمي للريدز عبر شبكة الإنترنت " ليفربول إيكو " اكد كلوب أنه على درايه تامة بتأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو وليس لديه أي فكرة عن الأسماء الثلاثة التي ستشارك فوق السن مع المجموعة على الرغم من علمه أيضًا أن مشاكل عديدة ستواجه بطل دوري أبطال أوروبا مستقبلاً ".





وأكمل الألماني " يجب أن أقوم بعقد جلسة مع كلوب لكنني لأ أعلم موعدها بالتحديد وسنقوم بذلك في الوقت الذي نجد فيه الفرصة مواتية بعد إنتهاء الفريق من فترة ضغط المباريات المتلاحمة خاصةً أننا ننافس على جميع الإتجاهات في البطولات المحلية وبطولة دوري أبطال أوروبا التي نحمل لقبها من الموسم الماضي .





وكانت بعض المصادر الصحفية المصرية قد أكدت وجود محمد صلاح كإسم أساسي ضمن الأسماء الثلاثة التي ستشارك فوق السن لكن شوقي غريب المدير الفني للأوليمبي المصري أكد أن الوقت سابق للحديث على مثل هذه الامور ويجب أن يحتفل الجمهور الآن بالبطولة .



