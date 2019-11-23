فوز نبروة وبني عبيد وتعادل ميجا سبورت وشربين بالقسم الثالث



إنتهت قبل لحظات مباريات الجولة السابعة بالقسم الثالث المجموعة التاسعة "منطقة الدقهلية" حيث أقيمت ٦ مباريات بينما تأجلت مباراة السنبلاوين وعمال المنصورة.



بنى عبيد تمكن من العودة للصدارة مجددا بشكل منفرد بعدما عاد بفوز ثمين خارج الديار أمام شبان بدواى بهدف دون مقابل.



ولم ينجح شربين فى مواصلة صدارته للجولة الثانية على التوالى بعدما إكتفى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام شيكو.



وإنتهت مباراة مياه الدقهلية وضيفه ميجاسبورت بتعادل إيجابى بهدفين لمثلهما فيما عاد كهرباء طلخا بنقطة غالية من ملعب المطرية بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله.



وحقق نبروه فوزا كبيرا على حساب ضيفه شباب الأمير بثلاثية نظيفة فيما فشل بلقاس فى تحاوز عقبة منية سمنود بتعادل سلبى مخيب أمام جماهيره بملعب بلقاس.

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وفيما يلى نتائج مباريات القسم الثالث المجموعة التاسعة الجولة السابعة :



- بدواى ٠ بنى عبيد ١



- شيكو ١ شربين. ١



- مياه الدقهلية ٢ ميجاسبورت ٢



- بلقاس ٠ منية سمنود ٠



- المطرية ٠ كهرباء طلخا ٠



- نبروه ٣ الأمير ٠



ترتيب المجموعة التاسعة:





١ -بنى عبيد ١٦ نقطة

٢ -شربين ١٤ نقطة

٣ -شيكو ١٣ نقطة

٤ -نبروه ١٢ نقطة

٥ -بلقاس ١١ نقطة

٦ -ميجاسبورت ١٠ نقاط

٧ -شبان بدواى ٩ نقاط

٨ -شباب الأمير ٧ نقاط

٩ -مياه الدقهلية ٦ نقاط

١٠ -السنبلاوين ٥ نقاط

١١ -عمال المنصورة ٥ نقاط

١٢ -المطرية ٤ نقاط

١٣ -كهرباء طلخا ٣ نقاط

١٤ -منية سمنود نقطتين

١٥ -إتحاد المنزلة نقطتين