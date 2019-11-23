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تعادل شباب الحمام مع الشرطة والمصري مع الحرية بالقسم الثالث

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:01 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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انتهت مباريات اليوم من الجولة الرابعة بتعادلين حيث تعادل في المباراة الأولي مركز شباب الحمام مع الشرطة في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بملعب مركز شباب الحمام ليحصد مركز شباب الحمام أول نقاطة بالدوري ويرفع الشرطة رصيدة عند النقطة الثانية .

وفي الثانية تعادل الحرية مع المصري بالسلوم بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بالمدينة الشبابية بأبو قير بالأسكندرية ليرفع الحرية رصيدة عند النقطة الرابعة بينما رفع المصري بالسلوم رصيدة للنقطة الثامنة ويتصدر المجموعة الرابعة عشر.

يذكر أن الهلال في إطار نفس الجولة علي فريق مطروح بهدفين مقابل هدف في ورفع الهلال رصيدة للنقطة السابعة ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة الرابعة.

وتختتم لقاءات الجولة غدا بلقاء شباب الضبعة صاحب ال5 نقاط نظيرة برج العرب صاحب النقطة الوحيدة ويسعي شباب الضبعة للفوز والدخول في المنافسة مبكرا بينما يطمح فريق برج العرب في تحقيق أول فوز له بعد تعادل وحيد حتي الأن.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر:

1- المصري 8 نقاط
2- الجزيرة 7 نقاط
3- الهلال 7 نقاط
4- شباب الضبعة 5 نقاط
5- مطروح 4 نقاط
6- الهلال 4 نقاط
7- الحرية 4 نقاط
7- الشرطة نقطتان
8- برج العرب نقطة
9- م. شباب الحمام نقطة
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