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3 أرقام تغفر لبرشلونة الفوز الضعيف على ليجانيس.. تعرف عليها

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:58 م
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برشلونة وليجانيس
برشلونة وليجانيس
الفجر الرياضي
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فاز فريق برشلونة الإسباني بشق الأنفس على مضيفه ليجانيس بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي إقيمت على الملعب البلدي دي بوتاركي، معقل فريق ليجانيس في إطار منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وتقدم يوسف النصيري مهاجم ليجانيس في الدقيقة 12 من عمر المباراة قبل أن يسجل لويس سواريز هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء قبل أن يتقدم ارتورو فيدال لبرشلونة قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده النقطة الـ 28 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق ثلاثة نقاط عن ريال مدريد الملاحق المباشر، مقابل تجمد رصيد ليجانيس عند 6 نقاط في الترتيب الأخير بالدوري الإسباني.

وشهدت المباراة العديد من الظواهر الإيجابية لفريق برشلونة كان أبرزها:-

- فوز اليوم هو الثالث لفريق برشلونة هو الفريق الأول الذي ينتصر في ثلاثة مباريات متتالية على ليجانيس في ملعبه بالدوري الإسباني، بالمعدل التهديفي الأكبر بـ 11 هدفا.

- سجل لويس سواريز هدفه الثالث في رابع مباراة له في ملعب ليجانيس بالدوري الإسباني.

- سجل فيدال هدفه الرابع مع برشلونة في تسعة مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، أكثر من التي سجلها في الليجا في 33 مباراة بالموسم الماضي.
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