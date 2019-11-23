خالد الجندي: الاختلاط بالمذنبين ليس إثم أو معصية إلا من يشرب الخمر (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قول الله سبحانه وتعالى:"إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، أكد ان الخمر بجميع انواعه وأشكاله حرم بشكل نهائي.



وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن كلمة اجتنبوه أعلى درجة من درجات الحرام، فهي اعلى من الحرام نفسه، فقد يكون شيء محرم لكن لا تجتنبه، فقد يكون شخص زاني أو لا يُصلى زميل في العمل والدراسة، وأنت غير مأمور باجتنابه ومقاطعته.



وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أن الاختلاط بالمذنبين ليس إثم أو معصية إذا دعت إليه الضرورة والحاجة، إلا من يشرب الخمر لا يجوز اقتناء زجاجة فيها خمر، أو الجلوس مع من يشرب الخمر، ولا يجوز العمل كاتب حسابات للخمر، منوهًا إلى أن الخمر أم الكبائر بكافة أنواعها سواء وصلت لدرجة الإسكار أم لم تصر، وهناك 17 شخص ملعون في الخمر.

