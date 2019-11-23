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الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة على عدة مناطق بالسعودية.. الأحد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:51 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء اليوم السبت، تقريرها لطقس غد الأحد، وقالت: إن هناك استمرارًا لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق "جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة"، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

هذا ولفتت "هيئة الأرصاد"، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "الرياض، وحائل، والدوادمي"، والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة، والحدود الشمالية والشرقية.

وأضافت، أن هناك استمرارًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وعلى منطقة المدينة المنورة.

وتوقعت "هيئة الأرصاد"، تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطى.

كما أشارت، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية غربية تتحول إلى شرقية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد في عدد من المناطق؛ وذلك حتى ليلة غدٍ الأحد.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنَّ الأمطار المتوقع هطولها اليوم السبت وليلة غد الأحد، ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة وغرب وجنوب العاصمة الرياض.

وتابع الحصيني أنَّ الأماكن المتأثرة تحديدًا، تشمل الموقع بين (قرية المثلث التابعة لمحافظة العيص) بالمدينة المنورة، و(محافظتي الأفلاج ووادي الدواسر)، وجنوب محافظة عفيف بمنطقة الرياض، مشيرًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب عملاقة وسيول بمكة المكرمة وجنوبها، وخاصةً جنوب جدة والطائف.

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الكلمات المفتاحية

المملكة السعودية الأرصاد أمطار

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