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شاهد.. أحدث ظهور للفنانة جيهان خليل من مهرجان القاهرة السينمائي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:55 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل صورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت جيهان خليل في الصورة بفستان "أوف وايت"، وأبرزت جمال ملامحها بإضافة القليل من "الميك أب"، وعلقت على الصورة قائلاً: "من حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي".

من ناحية أخرى شاركت جيهان في رمضان عام 2019 بمسلسلين، وحققت من خلالهما شهرة ونجاحًا، وهو مسلسل "علامة استفهام" الذي عُرض ضمن مسلسلات دراما رمضان هذا العام.

قدمت خلاله دور "مروة الشواف"، وهي فتاة من عائلة ثرية بمحافظة الإسكندرية، وتشهد الشخصية تطورات مختلفة، وشارك فى بطولة العمل محمد رجب، إسلام حافظ، هيثم أحمد زكي، إدوارد، عبدالرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي، جيهان خليل.

وشاركت جيهان خليل أيضا في المسلسل الكوميدي "طلقة حظ"، وهو من بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد عادل، جيهان خليل.

وأصبحت "جيهان" من أشهر الفنانات في الوطن العربي، حيث أنها قدمت عدة أعمال دارمية وسنمائية، ومن أبرز أعمالها مسلسل "طاقة نور" مع النجم هاني سلامة، والذي تم عرضه في دارما رمضان2017.
شاهد.. أحدث ظهور للفنانة جيهان خليل من مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. أحدث ظهور للفنانة جيهان خليل من مهرجان القاهرة السينمائي
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مهرجان القاهرة السينماءي فن جيهان خليل أخبار الفن

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