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لوشيسكو: لم أحدد تشكيلة الهلال أمام أوراوا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:52 م
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لوشيسكو
لوشيسكو
أميرة فطيم
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تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، اليوم السبت، عن مواجة فرريقه المنتظرة أمام فريق أوراوا ريد الياباني، والمقرر إقامتها ظهر الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.


أن فريقه السعودي لن يتأثر بهطول الأمطار أمام مضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويحل الهلال السعودي، ضيفًا على أوراوا ريد دياموندز الياباني، غدًا الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف دون رد في ملعب محيط الرعب.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عن مدى تأثير الجو العام في اليابان على فريقه: "إذا أثرت الأمطار سلبيا على أرضية ملعب سايتاما جيدة، فسيكون هذا على الفريقين وليس الهلال فقط".

وتابع: "جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة، سنحدد التشكيلة الأساسية للهلال قبل المباراة بقليل".

وأكمل: "ظهرنا بشكل جيد في مباراة الذهاب، عازمون على مواصلة تقديم المستوى الجيد، نملك الرغبة والعزيمة من أجل التتويج بالبطولة".

واختتم لوشيسكو حديثه قائلا: "مباراة الغد تحظى باهتمام الجميع والكل يترقب، الفصل الأول انتهى من المعركة وننتظر خوض الفصل الثاني في اليابان".

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة على ملعب ساتياما، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، ويعلق على اللقاء عصام الشوالي.

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