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عاجل.. القضاء الإداري يصدر حكمه في دعوى طرد سفير قطر من مصر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطري من مصر، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد  وهاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبد النبي واشرف توفيق.


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محكمة القضاء الإداري طرد سفير قطر سمير صبري المحامي سفير قطر في مصر

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