نائب محافظ السويس يتابع أعمال الرصف بقرية كبريت بالجناين (صور)

تابع الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، اليوم السبت، أعمال رصف طريق جنيفة كبريت المار بنفق جنيفة أسفل السكة الحديد حيث تتم اعمال تمهيد وردم ووضع التربة الزلطية تمهيدا للرصف ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمتابعة اعمال الرصف في نطاق حي الجناين.



وقد وجه "نائب محافظ السويس" بضرورة مراعاة وضع الطريق من حيث ارتفاع منسوب المياه الجوفية وارتفاع الاراضي الزراعية المحيطة به مستقبلا.



وبناءا علي ذلك يتم وضع تربة زلطية للطريق بارتفاع ٥٠ سم أسفل طبقة الاسفلت لضمان الجودة وعدم التأثر بالمياه الجوفية ويشرف علي اعمال الرصف الشعبة الهندسية ورئاسة حي الجناين.



رافق نائب المحافظ في الجولة عالية فريد رئيس حي الجناين والجهاز المعاون ومندوب الشعبة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة لأعمال الرصف.