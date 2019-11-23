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فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:43 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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ستة لقاءات أقيمت اليوم في دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة، وتم تأجيل لقاء بورفؤاد ودمياط من الاسبوع السابع كما أجلت أيضا بورفؤاد امام ابو شحاته الاسبوع السادس.

تعادل مركز شباب أبو صوير مع كهرباء الإسماعيلية بدون أهداف، في مباراة قوية، غلب عليها الحماس من جانب لاعبي الفريقان.


جاء تشكيل كهرباء الاسماعيلية يضم : ابراهيم حسين ، أحمد عاطف (ريشة)، أحمد فتحي، محمد عباس (كوتا), محمد بدوي، احمد عبد الفتاح (أوربا), احمد صلاح (توتوس), مصطفي يسري (تريزيجيه), محمد علاء (بكار), محمد العايدي، أحمد غريب.

البدلاء عاصم عادل في حراسة المرمى، محمد بيبو، محمد عادل (كاريكا), حازم عماد، عبدالله عبد الرؤوف، احمد ابراهيم، رضا زكريا، أحمد الصغير، أحمد ميدو.

تشكيل أبو صوير : أحمد محمد قطب في حراسة المرمى، أحمد عبد ربه، محمد صابر، أحمد محمد محمود، أحمد طارق، أحمد شاهين، محمد عباس، هادي أشرف، عوض الله السيد عوض الله، أسامة سعيد، غازي عوض.

البدلاء : وليد أحمد ، محمد السيد، أحمد عبده، محمد السيد مكي، كريم عبد الستار، محمد رمضان، محمد مجدي .

أدار لقاء اليوم طاقم تحكيم من منطقة الجيزة مكون من : محمد الوزيري حكم ساحة، وليد ممدوح مساعد أول، محمد سعيد شيكا مساعد ثاني.

التعادل رفع رصيد الكهرباء إلى 11 نقطة، كما رفع رصيد أبو صوير إلى 4 نقاط.

بينما أسفرت باقي نتائج الجولة عن :

ميت الخولي 1-1 النوبة

غزل السويس 1-1 رأس البر

منشية الشهداء 0-0 بلدية الاسماعيلية

مركز شباب ابو صوير 0-0 كهرباء الاسماعيلية

غزل دمياط 1-0 سماد السويس.

ابو شحاته 0-2 بورتو

ترتيب المجموعة السابعة

1-بورتو 19 نقطة
2-النوبة 14 نقطة
3-بورفؤاد 12 نقطة (له مباراتان مؤجلتان )
4-سماد السويس 12 نقطة
5-غزل دمياط 12 نقطة
6-كهرباء الاسماعيلية 11 نقطة
7-دمياط 8 نقاط
8-بلدية الاسماعيلية 8 نقاط
9-ميت الخولي 8 نقاط
10-الشهداء 8 نقاط
11-ابو شحاته 4 نقاط
12-رأس البر 4 نقاط
13-ابو صوير 4 نقاط
14-غزل السويس نقطتان
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
فوز بورتو وغزل دمياط وتعادل كهرباء الإسماعيلية في دوري القسم الثالث (صور)
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