مفاجأة.. عملاق أوروبي يخطط لخطف رونالدو من يوفنتوس

فجرت صحيفة دون بالون الإسبانية في عددها الصادر صباح اليوم السبت مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت وجود نية قوية لدى إحدى الفرق الأوروبية لخطف كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي وأسطورة كرة القدم البرتغالية .





وقالت الصحيفة الإسبانية أن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي باريس سان جيرمان يطمح في خطف الدون من بين أنياب البيانكونيري وذلك بتقديم مبلغ 100 مليون يورو وهو الرقم الذي يراه القطري كافياً من أجل إقناع إدارة النادي بالإستغناء عن خدمات " صاروخ ماديرا " .





وأكملت الصحيفة في تقريرها أن النادي الباريسي سوف يعرض على الدون مبلغ باهظ الثمن من أجل إغراءه للرحيل عن إيطاليا والإنضمام إلى قلعة " حديقة الأمراء " حيث سيتم إعطاءه مبلغ 45 مليون يورو كراتب سنوي وهو الرقم الذي لم يحصل عليه اللاعب خلال مسيرته الرياضية .





وكانت الصحف العالمية الصادرة في الفترة القليلة الماضية قد أثارت بعض التكهنات حول مستقبل الأسطورة البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً خاصةً بعد المشاكل التي وقعت بينه وبين مدربه ماوريسيو ساري وخروجه غاضباً من مباراة فريقه ضد نادي ميلان في الكالتشيو .





وكان ساري قد إستبعد الدون من مباراة فريقه القادمة في الدوري ضد أتلانتا وارجع سبب الإسبتعاد إلى الأرهاق الذي يعاني منه اللاعب بعد مشاركته في تصفيات اليورو رفقه منتخب بلاده البرتغال.