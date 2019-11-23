Advertisements
Advertisements
Advertisements

حلا شيحة تفجر مفاجأة لجمهورها وتعود للسينما بعد غياب 14 عام

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:35 م
Advertisements
حلا شيحة
حلا شيحة
سعد نبيل
Advertisements
تستعد النجمة حلا شيحة، للعودة مرة آخرى للسينما بعد غياب استمر لمدة 14 عامًا، وذلك من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "مش انا".

نبذه عن الفنانة 

حلا شيحا، ممثلة مصرية من أم لبنانية ولدت في الإسكندرية ولها 3 شقيقات هم "رشا" وهنا شيحة ومايا وهي ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

كان أول مسلسل لها مع الفنان حسين فهمي (كلمات). كان فيلم ليه خلتني أحبك هو أول افلامها ثم بعد ذلك السلم والثعبان ثم اللمبي الذي حقق نجاحا كبيرا. عملت في فيلم عريس من جهة امنية أمام الفنان عادل إمام. ثم ارتدت الحجاب وظهرت بالحجاب مع الفنان عامر منيب في فيلم كامل الأوصاف.

اعتزالها والعودة

تزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق. بعد ذلك، أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهم بعدة سنوات وهي تقيم مع زوجها حاليًا في الإسكندرية. ذكرت تقارير صحفية في مايو 2014 أنها بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه عدد من الدروس بلا مقابل مادي.

في أغسطس 2018 أعلنت خبر خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلعها الحجاب مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان وماجد المصري.

آخر أعمال النجمة

كانت آخر أعمال حلا شيحة السينمائية فيلم كامل الأوصاف مع الراحل عامر منيب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

مفاجأة.. عملاق أوروبي يخطط لخطف رونالدو من يوفنتوس

منذ 39 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول ONLINE

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل البلدوزر

منذ ساعة و 21 دقيقة

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعتين و 7 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح NOW

منذ ساعة و 22 دقيقة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH YALLA

منذ ساعة و 13 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

منذ أقل من ساعتين

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

منذ ساعتين و 19 دقيقة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لزيدان

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

طارق الشناوي: حلا شيحة رفضت تمثيل مشهد تنفيذًا لمبدأ "الشيطان ثالثهما"

الزعيم يرشح حلا شيحا للبطولة النسائية فى مسلسله القادم

الفنانة حلا شيحة تُعلن رسمياً مشاركتها في مسلسل زلزال أمام محمد رمضان

١٠ معلومات عن حلا شيحا في عيد ميلادها

ببطن وساق مكشوفان.. حلا شيحة تغازل جمهورها بإطلالة مثيرة (صورة)

"بصورة أبيض وأسود الساعة 7 الصبح".. حلا شيحة تستعد لمهرجان الجونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:04 م

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH YALLA

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح NOW

04:55 م

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

03:58 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

04:23 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status