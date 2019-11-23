حلا شيحة تفجر مفاجأة لجمهورها وتعود للسينما بعد غياب 14 عام

تستعد النجمة حلا شيحة، للعودة مرة آخرى للسينما بعد غياب استمر لمدة 14 عامًا، وذلك من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "مش انا".





نبذه عن الفنانة





حلا شيحا، ممثلة مصرية من أم لبنانية ولدت في الإسكندرية ولها 3 شقيقات هم "رشا" وهنا شيحة ومايا وهي ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة.





كان أول مسلسل لها مع الفنان حسين فهمي (كلمات). كان فيلم ليه خلتني أحبك هو أول افلامها ثم بعد ذلك السلم والثعبان ثم اللمبي الذي حقق نجاحا كبيرا. عملت في فيلم عريس من جهة امنية أمام الفنان عادل إمام. ثم ارتدت الحجاب وظهرت بالحجاب مع الفنان عامر منيب في فيلم كامل الأوصاف.





اعتزالها والعودة





تزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق. بعد ذلك، أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهم بعدة سنوات وهي تقيم مع زوجها حاليًا في الإسكندرية. ذكرت تقارير صحفية في مايو 2014 أنها بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه عدد من الدروس بلا مقابل مادي.





في أغسطس 2018 أعلنت خبر خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلعها الحجاب مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان وماجد المصري.





آخر أعمال النجمة





كانت آخر أعمال حلا شيحة السينمائية فيلم كامل الأوصاف مع الراحل عامر منيب.



