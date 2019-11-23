"السيسي": إفريقيا قادمة بقوة.. وهناك قفزة عملاقة إذا فعلنا هذا الشيء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إفريقيا قادمة بقوة بالتاريخ والجغرافيا والحقائق وبشبابها وفرصها الاستثمارية.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش حضوره مؤتمر "أفريقيا 2019" في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أننا في مصر لا نبحث عن القيادة والريادة، وإنما نعمل من اجل مصلحة شعوبنا، مشددًا على أن أدبيات القيادة والريادة كانت موجودة في عصور سابقة، والآن أصبح الصوت الجمعي للقارة الإفريقية ودولها، ولا يمكن أن يكون صوت مصر مهما كانت قوتها اكبر من صوت جميع الدول الإفريقية.



وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر قادمة وإفريقيا قادمة بقوة، وهناك قفزة عملاقة للقارة الإفريقية حال قمنا بعمل البنية الأساسية القارية، موضحًا أنه تم عمل اتفاقية التجارة الحرة القارية ودخلت حيز النفاذ في يوليو الماضي.

