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نائب محافظ السويس يتابع رفع التراكمات القديمة والمخلفات بمنطقة عرب المعمل (صور)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:34 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، اليوم السبت، بجولة لمنطقة عرب المعمل لمتابعة أعمال ورفع مخلفات البناء والتراكمات القديمة بمنطقة عرب المعمل، ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكثيف العمل بمنطقة عرب المعمل وزيادة عدد المعدات العاملة بمواقع العمل والتي وصلت ١٥ معدة ولثالث يوم على التوالي.

ورافق نائب محافظ السويس كلا من فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة برئاسة محمد فتحي مدير الفريق وحي عتاقة برئاسة وليد شوقي رئيس الحي.

وخلال الجولة قدم الدكتور عبدالله رمضان الشكر لجميع المشاركين في أعمال رفع التراكمات والقمامة المنتشرة بمنطقة عرب المعمل.

كما تفقد أعمال صيانة الصرف الصحي بمنطقة عرب المعمل تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ لصيانة شبكة الصرف الصحي بعرب المعمل.
نائب محافظ السويس يتابع رفع التراكمات القديمة والمخلفات بمنطقة عرب المعمل (صور)
نائب محافظ السويس يتابع رفع التراكمات القديمة والمخلفات بمنطقة عرب المعمل (صور)
نائب محافظ السويس يتابع رفع التراكمات القديمة والمخلفات بمنطقة عرب المعمل (صور)
نائب محافظ السويس يتابع رفع التراكمات القديمة والمخلفات بمنطقة عرب المعمل (صور)
نائب محافظ السويس يتابع رفع التراكمات القديمة والمخلفات بمنطقة عرب المعمل (صور)
نائب محافظ السويس يتابع رفع التراكمات القديمة والمخلفات بمنطقة عرب المعمل (صور)
نائب محافظ السويس يتابع رفع التراكمات القديمة والمخلفات بمنطقة عرب المعمل (صور)
نائب محافظ السويس يتابع رفع التراكمات القديمة والمخلفات بمنطقة عرب المعمل (صور)
نائب محافظ السويس يتابع رفع التراكمات القديمة والمخلفات بمنطقة عرب المعمل (صور)
نائب محافظ السويس يتابع رفع التراكمات القديمة والمخلفات بمنطقة عرب المعمل (صور)
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مصر تراكمات السويس اخبار

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