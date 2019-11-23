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أول تعليق من مورينيو بعد فوز توتنهام على وست هام يونايتد.. Mourinho

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:30 م
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مورينيو
مورينيو
علاء خليف
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نجح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في اختباره الأول مع توتنهام هوتسبير وقاد الفريق للفوز على وست هام يونايتد بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نادي توتنهام قد أعلن تعاقده مع جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية للفريق قبل أيام قليلة، خلفًا لمدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي تمت إقالته بسبب تراجع نتائج الفريق بالموسم الحالي.

وقال "مورينيو" بعد فوزه على وست هام في مباراة اليوم: " الفوز علي وست هام في مباراة اليوم بفضل اللاعبون، خاصة وأنني توليت قيادة الفريق منذ يومين فقط ولم تظهر بصمات بعد على تشكيلة السبيرز"، موجهًا رسالة تهنئة للاعبي الفريق على الفوز الثمين الذي حققوه على وست هام اليوم.

وأكد "السبيشيال وان" أن توتنهام تنتظره مواجهة هامة في دوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة، ونسعي للاستعداد لها بشكل جيد، رغم صعوبة ذلك خاصة وأنني لازالت في مرحلة التعرف على اللاعبين، ولكن الارتياح والابتسامة التي تظهر على وجه لاعبي السبيرز سوف تساعدنا في الاستعداد جيدًا لموقعة دوري الأبطال.

وأضاف: " اعتمد على طريقة 2-4-4، أو 3-3-4 ونحاول التغيير في مراكز اللاعبين، ونحاول تهيئة الظروف حتي يقدم اللاعبون أفضل أداء لديهم".

أكد "مورينيو" أنه افتقد الانتصارات خلال ابتعاده عن التدريب في الفترة الماضية وقال: "دائمًا نسعي لتحقيق الفوز، يمكنك أن تري السلبيات والإيجابيات ولكن الفوز يمنحك السعادة ولا يمكن الحصول عليه بشكل دائم".

ورفع فريق توتنهام رصيده إلي 17 نقطة وتقدم للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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