فوز غزل شبين وميت خاقان وتعادل فاقوس وسرس الليان بالقسم الثالث

1- مركز شباب تـــــلا: 13 نقطة 2- سرس الليان: 13 نقطة 3- شباب ديرب نجم: 12 نقطة 4- ميــت خاقان: 12 نقاط 5- غزل شبين: 10 نقاط 6- ميت خلف: 8 نقاط 7- الشرقية: 8 نقاط 8- فاقــوس: 7 نقاط 9- عرب الرمل: 6 نقاط 10- بلبيس: 6 نقاط 11- أبو كبير: 5 نقاط 12- ديرب نجم: 4 نقاط 13- دقادوس: 3 نقاط 14- شباب أبو حماد: 3 نقاط



أقيم اليوم خمسة مباريات من الأسبوع السابع، للمجموعة العاشرة، بدوري القسم الثالث، حيث خسر أبو كبير على ملعبه من غزل شبين بهدفين دون رد، سجلهما محمد رمضان ومصطفى جمال في الشوط الثاني.وتغلب ميت خاقان على نادي ديرب نجم بثلاثية نظيفة، عن طريق عبد الرحمن ريكو، وإبراهيم بيضه، ومحمد بريزة.وتعادل فاقوس مع مركز شباب أبو حماد بهدف لكل منهما، كما تعادل سرس الليان مع مركز شباب تلا 2-2 في مباراة مثيرة.تقدم طه فرج لتلا ثم تعادل محمد البديوي، للسرس، وفي الشوط الثاني، تقدم سعيد المشد لتلا من ركلة جزاء، وتعادل البديل فريد دويدار من ركلة حرة لسرس الليان.وتأجلت مباريات عرب الرمل مع شباب ديرب نجم، ودقادوس مع الشرقية، بسبب كأس مصر.المجموعة العاشرة