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تصريحات نارية من مورينيو عقب فوزه الأول مع توتنهام ضد وست هام

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:23 م
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مورينيو
مورينيو
عبد الرحمن السيد
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تمكن البرتغالي جوزيه مورينيو من تحقيق الفوز الأول له على رأس القيادة الفنية لفريق توتنهام ضد وست هام، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب لندن الأوليمبي، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

تمكن الثلاثي هيونج مين سون ولوكاس مورا وهاري كين من تسجيل أهداف توتنهام ضد وست هام في الدقائق 36 و43 و49 على التوالي، بينما جاء هدفي وست هام يونايتد عن طريق ميشيل أنطونيو وأوجبونا فى الدقيقة 73 من عمر المباراة التي كانت الأول لنادي توتنهام تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال مورينيو عقب تحقيقه الفوز الأول له مع السبيرز: ’’الفوز على وست هام بداية إيجابية في مشوار مع توتنهام، ولا فضل لي في تحقيق هذا الانتصار لأنني توليت المسؤولية منذ يومين فقط’’.

وتابع سبيشيال وان: ’’أحاول أن أهيئ أفضل الأجواء لللاعبين في الفريق، ليقدموا أفضل ما لديهم’’.

وأوضح : ’’لقد استمتعت بأدائنا في أول ساعة لعب، الشئ الأكثر أهمية هو الفوز. قضيت بعض الوقت مع ديلي وأتفقنا على أن النسخة الأفضل منه يجب أن تعود’’.

وأشار مورينهو : ’’كُنت سعيداً حقاً قبل أن نستقبل الهدفين، لقد لعبنا بشكل جيد، و طبقنا على أمور تدربنا عليها في التدريبات، كان بإمكاننا قتل المباراة والفوز بنتيجة 4-0’’.

وأردف المدير الفني الجديد للسبيرز: ’’أنا محظوظ لأنني أمضيت عدة سنوات في الدوري الانجليزي، لذلك أخبرت الاعبين بعد الشوط الاول حتى لو كانت النتيجة 3-0 في الدقيقة 85 ستكون المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات’’.

وأنهى: ’’ كان أهم شيئ هو تحقيق الانتصار اليوم، لا يهم هل كان الاولاد (يقصد الاعبين) سعداء أم لا، ولو فزت دائماً لما أحّببت كرة القدم، لأنك لن تتمتع بالفوز اذا لم تخسر في بعض الأحيان’’.
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