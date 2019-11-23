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وزارة الصناعة ارتفاع حجم التبادل التجاري مع جنوب افريقيا 4.8%

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:24 م
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وزير الصناعة المصري مع وزير الصناعة الجنوب افريقي
وزير الصناعة المصري مع وزير الصناعة الجنوب افريقي
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أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب افريقيا باعتبارهما أكبر دولتين بالقارة الأفريقية خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ، مشيراً الى ان هناك توافق فى الرؤى بين المسئولين بالبلدين لتعزيز التعاون الصناعى والتجارى المشترك بما ينعكس ايجابا على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع  ابراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة الجنوب افريقى ، وذلك على هامش مشاركتهما بفعاليات مؤتمر الاستثمار من أجل افريقيا ، وقد تناولت مستقبل التعاون الإقتصادي  بين البلدين وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات   المشتركة بين مصر وجنوب افريقيا خلال  المرحلة   المقبلة .

 

نصار: المباحثات تناولت تنفيذ توصيات ورشة عمل صنع في افرقيا :

وقال الوزير ان المباحثات قد تناولت ايضا اهمية تنفيذ توصيات ورشة عمل صنع فى افريقيا خاصة ما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعى من خلال التركيز على الامكانات الصناعية المتاحة بكلا الدولتين فضلا عن اهمية منح الافضلية لمنتجات البلدين فى تلبية احتياجات السوقين المصرى والجنوب افريقى .

 

حجم التبادل التجاري مع جنوب افرقيا يقفز 4.8% في 2018 :

واشار نصار الى ان حجم التبادل التجارى بين مصر وجنوب افريقيا حقق العام الماضى نسبة زيادة قدرها 4.8%حيث بلغ 291مليون دولار مقارنة بنحو 277.5مليون دولار خلال عام 2017 .

 

ونوه الوزير الى أهمية  تفعيل مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة المصرية الجنوب افريقية المشتركة فى مجالات الصناعة والزراعة والاستثمار والمواصفات والمقاييس  بهدف تسريع وتيرة تنفيذ مبادرات التعاون المشترك.

 

ولفت نصار الى ان هناك فرصا استثمارية ضخمة امام دوائر الاعمال بدولة جنوب افريقيا فى السوق المصري وبصفة خاصة مجالات التعدين والمناجم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتصنيع الزراعى والانشاءات والمقاولات ومشروعات البنية الأساسية  والطاقة المتجددة والخدمات المالية والمصرفية والسياحة والنقل واللوجستيات .

  

وفدا من رجال الاعمال من جنوب افرقيا يزور القاهرة قريبًا

ومن جانبه اعلن ابراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة الجنوب  افريقى  ان وفد رجال أعمال من دولة جنوب إفريقيا سيزور القاهرة مطلع الشهر المقبل يضم 15شركة تعمل فى مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والطاقة والصناعات الهندسية وذلك للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال  المصري الجنوب أفريقي والذى يستهدف استعراض فرص الاستثمار بالسوق المصرى وامكانيات انشاء مشروعات مشتركة بين البلدين بدول القارة الافريقية.

 

وفى هذا الصدد أكد الوزير على اهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين بهدف اقامة شراكات تسهم فى تنمية التعاون الاقتصادى سواء على المستوى الثنائى او الاقليمى
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الكلمات المفتاحية

وزير الصناعة صنع في أفريقيا جنوب افرقيا افرقيا

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